Esporte Palmeiras monta força-tarefa para fazer Rony, principal reforço no ano, vingar No diagnóstico palmeirense, ficou claro que o problema do atacante não é originado por falta de vontade, mas, sim, por ansiedade na tomada de decisão

O Palmeiras detectou que Rony está muito nervoso e, por isso, tem tomado as decisões técnicas erradas dentro de campo. Segundo apurou a reportagem, esse diagnóstico foi feito não só pela comissão técnica, mas também pela diretoria. A aposta do momento é que o técnico Vanderlei Luxemburgo consiga conversar com o jogador para dar mais calma para ele, em uma espéci...