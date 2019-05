Esporte Palmeiras mede forças com Internacional Em casa, time alviverde enfrenta equipe gaúcha após jogar contra dois clubes que subiram da Série B

Após enfrentar dois times promovidos da Série B nas primeiras rodadas, o Palmeiras terá neste sábado (4) o primeiro confronto contra um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, na Arena Palmeiras, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari recebe o Internacional, terceiro colocado na competição do ano passado e, assim como o clube alviverde, já com vaga gar...