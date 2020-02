Esporte Palmeiras marca treino e vai estrear no gramado sintético semana que vem O mais provável é o treino da próxima quarta-feira (dia 12) ser no local, já que a inauguração do campo será em 16 de fevereiro, diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras vai ter o primeiro contato com o novo gramado sintético do Allianz Parque na próxima semana. A comissão técnica e os gestores da arena combinaram que pelo menos uma das atividades diárias do elenco será no novo piso. O mais provável é o treino da próxima quarta-feira (dia 12) ser no local, já que a inauguração do campo será em 16 de fevereiro, diante do M...