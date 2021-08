Esporte Palmeiras leva gol do Fortaleza aos 50 do segundo tempo e pode deixar liderança Estacionado nos 32 pontos, o time de Abel Ferreira pode perder a liderança neste domingo em caso de vitória do Atlético-MG sobre o Juventude

Um gol anotado aos 50 minutos do segundo tempo quebrou uma invencibilidade de dez jogos do Palmeiras. No finalzinho de uma partida bastante movimentada, Igor Torres balançou a rede e definiu a vitória por 3 a 2 do Fortaleza, na noite de sábado (7), no Allianz Parque. O resultado foi bastante lamentado pelos jogadores alviverdes, não só pelas circunstâncias em que...