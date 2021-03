Esporte Palmeiras jogará em Brasília contra Defensa y Justicia pela Recopa Partida ida ocorre na Argentina, no dia 7 de abril, e volta será no estádio Mané Garrincha, no dia 14 do próximo mês

A Conmebol remarcou o duelo de volta da Recopa Sul-Americana, entre Palmeiras e Defensa Y Justicia (ARG), para Brasília. A partida será realizada no dia 14 de abril, às 21h30, no estádio Mané Garrincha. O jogo de ida será no dia 7, em Buenos Aires, na Argentina, casa do atual campeão da Copa Sul-Americana. O time alviverde participa como vencedor da Libertadores de 202...