Esporte Palmeiras joga mal e fica no empate com Libertad pela Libertadores Segunda partida será na terça-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque

Palmeiras e Libertad (PAR) empataram por 1 a 1 o primeiro duelo entre as equipes pelas quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o time alviverde terá a vantagem de jogar por um empate sem gols no jogo de volta, em São Paulo, para avançar à próxima fase do mata-mata pelo critério do gol marcado como visitante. A segunda partida será na terça-feira (15), ...