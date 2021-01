Esporte Palmeiras já encarou calendário ainda mais cheio por título da Libertadores Objetivo da temporada alviverde é de conquistar, novamente, o torneio continental. Na ida, paulistas fizeram 3 a 0 sobre o River Plate e joga por um empate para avançar à final

Vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Palmeiras paga um preço pelo sucesso. O calendário apertado tem imposto uma série de dificuldades ao técnico Abel Ferreira, que vem rodando as peças de seu elenco para continuar na luta pelos três troféus. O grande objetivo é a conquista continental, ainda que a equipe não abra mão das du...