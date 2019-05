Esporte Palmeiras goleia Santos no Pacaembu e se torna líder isolado do Brasileiro Alviverde se impõe perante rival, chega aos 13 pontos no Brasileiro e amplia vantagem como melhor ataque da competição

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, atual campeão, dono do melhor ataque e da melhor defesa e ainda com uma atuação de gala contra um rival em confronto direto pela ponta. Esse é o Palmeiras, que reúne todas essas condições e adiciona à receita o bom futebol para celebrar a goleada na noite deste sábado por 4 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu. O time do técnico Luiz F...