Esporte Palmeiras goleia River na Argentina e fica perto da final da Libertadores Segunda partida será realizada na próxima terça (12), no Allianz Parque, em São Paulo. O time paulista poderá até perder por dois gols para avançar à decisão pela quinta vez

O Palmeiras deu um passo enorme na tentativa de voltar à final da Copa Libertadores após 20 anos. A equipe alviverde derrotou o River Plate por 3 a 0, em Avellaneda, na noite de terça-feira (5), ao aproveitar os erros do rival e abrir vantagem muito confortável no confronto semifinal. A segunda partida será realizada na próxima terça (12), no Allianz Parque, em São...