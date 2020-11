Esporte Palmeiras goleia o Ceará e fica próximo da semifinal da Copa do Brasil Time alviverde faz 3 a 0, no Allianz Parque, e o Vozão terá de vencer por quatro gols de diferença para avançar à semi sem a necessidade dos pênaltis

Sob uma chuva intensa na tarde desta quarta-feira (11), o Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0, no Allianz Parque, e garantiu uma confortável vantagem no duelo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron marcaram os gols que permitem ao time alviverde perder por até dois de diferença no confronto de volta, na próxima q...