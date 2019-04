Esporte Palmeiras goleia Melgar no Peru, avança na Libertadores e assume ponta do grupo Time paulista marcou duas vezes em cada tempo, com destaque para as atuações de Gustavo Scarpa e Hyoran

Com facilidade, o Palmeiras se classificou com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores e ainda assumiu a liderança do seu grupo. Na madrugada desta sexta-feira (26), em Arequipa, o time paulista marcou duas vezes em cada tempo, e goleou o Melgar por 4 a 0. Gustavo Scarpa, com dois gols, foi um dos destaques do triunfo, ao lado de Hyoran, q...