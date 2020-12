Esporte Palmeiras goleia Delfín e confirma vaga nas quartas da Libertadores Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras se impôs com bastante tranquilidade sobre o advesário

O Palmeiras cumpriu seu papel nesta quarta-feira (2) e confirmou a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. A equipe alviverde derrotou o Delfín por 5 a 0, no Allianz Parque, e se colocou sem sustos entre os oito melhores da competição sul-americana. A vaga já havia sido muito bem encaminhada no Equador, na semana passada, com um triunfo por 3 a 1....