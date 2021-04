Esporte Palmeiras goleia Del Valle e se mantém 100% na Libertadores Rony (2), Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa marcaram os gols do alviverde

O Palmeiras cumpriu com tranquilidade seu papel diante do Independiente del Valle, na noite de terça-feira (27), no Allianz Parque. A equipe alviverde atropelou ao golear por 5 a 0 e manteve aproveitamento total no início de sua campanha na defesa do título da Copa Libertadores. Rony (2), Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa marcaram os gols que levara...