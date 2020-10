Esporte Palmeiras goleia Bolívar e se classifica às oitavas da Libertadores Com quatro vitórias e um empate nas cinco rodadas iniciais, o Palmeiras vai fechar sua campanha no Grupo B no dia 21 de outubro, em mais um jogo no Allianz Parque, contra o Tigre (ARG)

O Palmeiras teve mais dificuldade do que esperava e chegou a sofrer no primeiro tempo, mas acabou se impondo sobre o Bolívar, na noite de quarta-feira (30), no Allianz Parque. A equipe alviverde venceu por 5 a 0 e assegurou sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Com vaga antecipada no mata-mata, o time de Vanderlei Luxemburgo ainda tem chance...