Esporte Palmeiras ganha reforços e deve dar chance a Lucas Lima contra o Guaraní-PAR A última atividade do time alviverde contou novamente com a participação do meia Lucas Lima, desfalque nos últimos dois jogos

O Palmeiras ganhou reforços para a partida contra o Guaraní-PAR, nesta quarta-feira (23), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será disputado no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 21h30. A última atividade do time alviverde contou novamente com a participação do meia Lucas Lima, desfalque nos últimos dois jogos. Recuperado de um ...