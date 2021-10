Esporte Palmeiras fica no empate em casa, e Atlético-MG amplia vantagem na liderança Equipe paulista não conseguiu evitar que o time mineiro ampliasse sua vantagem nesta rodada

O Palmeiras buscou um empate contra o Juventude neste domingo (3), no Allianz Parque, por 1 a 1, mas não conseguiu evitar que o Atlético-MG ampliasse sua vantagem nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o time mineiro na semifinal da Libertadores e avançar à decisão do torneio continental pelo segundo ano consecutivo, o time alviverde viu cresce...