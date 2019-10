Esporte Palmeiras fecha último treino e Mano mantém dúvidas no setor ofensivo Para a partida, o treinador não contará com Felipe Melo e Willian, suspensos, e Luiz Adriano, com lesão na coxa direita. Weverton e Gustavo Gómez, convocados pelas seleções do Brasil e de Paraguai, também continuam fora

O Palmeiras encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, sábado, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes fechou o treino e manteve o mistério na equipe, especialmente no setor ofensivo. Para a partida, o treinador não contará com Felipe Melo e Willian, suspensos, e Luiz Adriano, com lesão na co...