Esporte Palmeiras faz lição de casa e elimina Sampaio Corrêa Agora, o Palmeiras aguarda sorteio para conhecer adversário da próxima fase

O Palmeiras não teve muitas complicações para confirmar favoritismo e garantir classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Jogando em casa, nesta quinta-feira (30) diante de pouco mais de 26 mil torcedores, os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari venceram o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, na Arena Palmeiras, em São Paulo. No jogo da ida, o time alviverde vence...