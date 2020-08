Esporte Palmeiras faz base virar 'mina de ouro' com cifras antes não vistas Boas atuações dos atletas que vieram das categorias de base despertam interesse de clubes do exterior

Enfim, usados com mais frequência no profissional do Palmeiras, os jogadores da base começam a dar resultados técnicos, mas criam uma expectativa também financeira. Com o destaque de nomes como Patrick de Paula, Gabriel Menino e Veron, o clube vê os jovens se tornarem uma "mina de ouro", com a possibilidade de render cifras inéditas ao cofre alviverde. Os três, ...