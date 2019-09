Esporte Palmeiras faz 1º treino sob supervisão do estafe de Mano, que tem dia de reuniões Alviverde paulista se prepara para encarar o Goiás, no Serra Dourada, às 21h de sábado (7)

A comissão técnica do novo treinador do Palmeiras, Mano Menezes, acompanhou pela primeira vez nesta quarta-feira um treino do time. O auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva estiveram na Academia de Futebol e viram o trabalho do elenco. Os jogadores estão em preparação para a partida do próximo sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, pelo Campeonato B...