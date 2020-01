Esporte Palmeiras entra em acordo com RB Bragantino e Artur deve sair por R$ 25 milhões O Palmeiras se interessou em vender o atacante pela necessidade de melhorar o fluxo de caixa no início da temporada

O Palmeiras e o Red Bull Bragantino tratam dos detalhes finais para confirmarem a transferência do atacante Artur. O jogador de 21 anos pertence ao clube alviverde e passou a última temporada emprestado ao Bahia. Agora, nos próximos dias, ele deve ser anunciado como reforço do atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em uma negociação de cerca de R$ 25 milhões. ...