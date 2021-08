Esporte Palmeiras encerra semana de seu aniversário com vitória sobre o Athletico A equipe alviverde venceu por 2 a 1 o Athletico, no Alianz Parque, para se manter em segundo lugar, na busca pelo líder Atlético-MG

Na semana de seu 107º aniversário, o Palmeiras presenteou seu torcedor com a quebra de uma sequência incômoda sem vitórias no Brasileiro. A equipe alviverde venceu por 2 a 1 o Athletico, no Alianz Parque, para se manter em segundo lugar, na busca pelo líder Atlético-MG. Com o resultado, o time paulista chega aos 35 pontos. A equipe mineira tem 38, mas com um jog...