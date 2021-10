Esporte Palmeiras encerra jejum de vitórias no Brasileiro com volta de convocados para seleção Com o resultado, o Palmeiras se recupera no campeonato e permanece no bloco de cima da tabela

O Palmeiras terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro candidato ao título e a quatro pontos do líder Atlético-MG. Menos de dois meses depois, a equipe alviverde chegou a amargar a sequência incômoda de cinco partidas sem vitória no Nacional e corria o risco de terminar a 27ª rodada fora da zona de classificação para a Libertadores. Neste domingo (17), o club...