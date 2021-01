Esporte Palmeiras empresta Borja por mais seis meses ao Barranquilla Equipe colombiana vai pagar os salários do jogador integralmente

O Junior Barranquilla (COL) anunciou na madrugada deste domingo (3) a permanência de Borja. O atacante foi emprestado pelo Palmeiras por mais seis meses, com uma cláusula no contrato que o libera em caso de uma oferta para venda - a equipe colombiana vai pagar os salários do jogador integralmente e terá o direito de cobrir antes os valores para aquisição definitiva. Como public...