Palmeiras empata no Paraguai e adia classificação na Libertadores

O Palmeiras manteve a invencibilidade, mas não está mais 100% na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (23), a equipe brasileira empatou em 0 a 0 com o Guaraní-PAR, em Assunção. Se vencesse, teria se classificado por antecipação para as oitavas de final. O time alviverde continua em situação confortável e na primeira posição do grupo B, com 10 pontos. Pode garant...