Esporte Palmeiras empata com São Paulo nos acréscimos e tira chances de título do rival Gol de Rony aos 48 minutos do segundo tempo define 1 a 1 no Morumbi

São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1, na noite de sexta-feira (19), no Morumbi, um resultado decidido com um gol alviverde aos 48 minutos do segundo tempo. Rony balançou a rede e definiu o placar, que tirou as chances de título do rival no Campeonato Brasileiro –Luciano tinha aberto o placar de pênalti. Agora com 63 pontos e na tercei...