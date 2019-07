Esporte Palmeiras empata com o Vasco em casa e pode perder a liderança no domingo A partida contou com a presença de Jair Bolsonaro, no gramado e em um dos camarotes do estádio

Palmeiras e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Luiz Felipe Scolari atuou com o time reserva e pode perder a liderança da competição, no domingo, após oito rodadas. A partida contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, no gramado e em um dos camarotes do estádio. Os dois...