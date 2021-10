Esporte Palmeiras empata com o Bahia e amplia sequência negativa no Brasileiro No 2º turno, time paulista só conquistou 5 pontos dos 21 disputados. Equipe não vence há cinco rodadas na Série A

O Palmeiras empatou com o Bahia por 0 a 0 na noite desta terça (12), em Salvador, em partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira caiu para a quarta colocação no torneio, com 40 pontos (foi ultrapassada pelo Bragantino, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0 mais cedo). A partida marcou a volta do público aos estádios na Bahia, ú...