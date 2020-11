Esporte Palmeiras empata com Ceará e está na semifinal da Copa do Brasil No Castelão, o clube alviverde usou uma formação com vários reservas, entre eles o jovem atacante Anibal, de 20 anos. Mesmo assim, conseguiu evitar sustos

O Palmeiras confirmou na noite de quarta-feira (18) sua classificação às semifinais da Copa do Brasil. Mesmo com muitos desfalques, a equipe alviverde obteve um empate por 2 a 2 com o Ceará que lhe foi suficiente para assegurar uma vaga entre as quatro melhores da competição. O time paulista já foi ao Nordeste com uma grande vantagem, construída no triunfo por 3 ...