Esporte Palmeiras empata com Atlético-MG fora e vai à final da Libertadores Decisão está marcada para 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Abel Ferreira renovou sua relação de amor com a Copa Libertadores. Na final de 2020, ele colocou em campo Breno Lopes durante a prorrogação contra o Santos. O atacante fez o gol do título. Nesta terça-feira (28), com a eliminação se aproximando no Mineirão, o técnico mandou Gabriel Veron entrar. Em sua primeira jogada, o atacante deu o passe para Dudu mandar para ...