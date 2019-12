Esporte Palmeiras e São Paulo fazem primeiro clássico do Paulistão no dia 26 de janeiro Jogo será disputado na casa do time alviverde, às 16 horas do dia 26 de janeiro (domingo)

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela desmembrada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2020, com horários, datas e transmissões definidas. No dia 22 de janeiro, Novorizontino e Oeste fazem o primeiro jogo da competição às 17h. O primeiro clássico do Paulistão está marcado para o dia 26 de janeiro, um domingo, às 16h, entre Palmeiras e...