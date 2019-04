Esporte Palmeiras e São Paulo fazem duelo de técnicos ‘cascudos’ no Paulistão Uma nova igualdade, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis

Embora sejam veteranos e campeões brasileiros e sul-americanos, Felipão e Cuca viverão situações novas na semifinal do Paulistão que será disputada neste domingo (7), entre Palmeiras e São Paulo, às 16 horas, na Arena do Palmeiras. Aos 70 anos, Felipão enfrenta o time tricolor no novo estádio palmeirense pela primeira vez. Quando ele chegou no ano passado, os do...