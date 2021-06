Esporte Palmeiras e Corinthians se encontram depois de fracassos nas fases iniciais da Copa do Brasil No time alvinegro, superado pelo Atlético-GO no mata-mata, é a falta de perspectiva positiva para o futuro o que mais preocupa os torcedores, enquanto o Palmeiras foi eliminado pela terceira vez de uma competição nos pênaltis

Recém-eliminados da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), em duelo que será encarado por ambos como a chance de iniciar uma reação para na temporada. O confronto será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clima dos dois lados é de desolação. No time alvinegro, superado pelo Atlético-GO no mata-mata, é a falta de per...