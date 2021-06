Esporte Palmeiras e Corinthians mantêm pressão em 'banho-maria' com empate Rivais ficaram no 1 a 1, no Allianz Parque, em clássico que abriu a 3ª rodada do Brasileirão

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras tem o poder de se transformar em crise ou salvação para os envolvidos no confronto. O empate em 1 a 1 deste sábado (12), no entanto, manteve as duas equipes sob a mesma tensão que já viviam. No Allianz Parque, Raphael Veiga abriu o placar logo no terceiro minuto de jogo, e o volante Gabriel empatou, no início da segunda etapa ...