Esporte Palmeiras e Al-Duhail mantêm conversas sobre Dudu, mas adiam novamente acerto Dudu deve sair do Palmeiras inicialmente por empréstimo válido por um ano. O valor a ser recebido pelo clube é de R$ 42 milhões

A saída do atacante Dudu do Palmeiras rumo ao Al-Duhail, do Catar, ainda vai demorar pelo menos mais um dia. Nesta quarta-feira as conversas entre as equipes e representantes do jogador continuaram, mas ainda restam detalhes para a transferência ser concluída. A expectativa é que o desfecho não demore ainda mais, já que desde sábado existe um consenso sobre os valores e...