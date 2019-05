Esporte Palmeiras diz que retirou parte do menisco de Goulart e prevê retorno para julho Atacante se machucou na 1ª rodada da Série A, contra o Fortaleza, e deve atuar pela equipe palestrina após a disputa da Copa América

O Palmeiras explicou nesta terça-feira (21) detalhes sobre o processo de recuperação do atacante Ricardo Goulart. Segundo o departamento médico do clube, o jogador teve retirado grande parte do menisco lateral do joelho direito e, apesar da complexidade do procedimento, o atleta tem evoluído bem e deve voltar a atuar pela equipe em julho, depois da realização da Copa A...