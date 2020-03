Esporte Palmeiras divulga vídeo como incentivo para os torcedores ficarem em casa Em seu site oficial, alviverde divulgou uma nota de prevenção contra o coronavírus assinada pelo presidente Maurício Galiotte

Os clubes brasileiros estão usando as suas contas nas redes sociais para publicar campanhas no combate à pandemia do novo coronavírus. Neste sábado, o Palmeiras fez a sua parte ao compartilhar um vídeo incentivando os seus torcedores a ficarem em casa. "Quem cantou, vibrou e torceu por nós até aqui, precisa continuar nos empurrando. Estamos #JogandoEmCasa e contamos ...