Esporte Palmeiras deve ter força máxima para jogo contra o Inter Equipe enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar o Palmeiras com força máxima para o jogo desta quarta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No treino desta terça-feira, na Academia de Futebol, a equipe contou com o retorno de titulares poupados do compromisso do último fim de semana, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Após não jo...