Esporte Palmeiras desperdiça chances e cede empate ao Grêmio no Brasileiro Time alviverde abriu o placar em ótima primeira etapa, mas deixou gaúchos reagirem

Finalistas da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram na noite desta sexta-feira (15) pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, e ficaram no empate em 1 a 1. Raphael Veiga abriu o placar para a equipe alviverde, e Diego Souza, ex-Palmeiras, anotou o gol de empate na etapa final. O Palmeiras não terá muito tempo para ficar pensando na vitória ...