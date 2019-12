Esporte Palmeiras desconversa sobre Michael: 'temos de entender se vale a contratação' Dirigente do alviverde paulista afirma que vai avaliar as opções nas categorias de base antes de definir política de contratações do clube

Após a informação de que o Palmeiras entrou na briga para contratar Michael, o diretor de futebol Anderson Barros, que foi oficializado quarta-feira e apresentado nesta quinta-feira (19), procurou minimizar o interesse do clube paulista. "Temos de entender se vale a contratação do Michael ou qualquer outra contratação", afirmou o dirigente sobre o atacante do Goiás. Michael é alvo...