Esporte Palmeiras descarta volta ao CT e promoverá treinos ao vivo por vídeo para elenco Luxemburgo disse que o elenco vai realizar as atividades nesta semana todos os dias a partir das 10 horas

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, explicou nesta segunda-feira (4) como o time vai retomar as atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o treinador afirmou que os jogadores vão continuar a trabalhar dentro de casa, porém vão seguir as instruções transmitidas ao vivo por um membro da comissão técnica d...