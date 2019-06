Esporte Palmeiras derrota o Avaí e vai passar a Copa América na liderança do Brasileirão Com o resultado, o time alviverde chegou aos 22 pontos e ultrapassou o Santos, que tem 20, e estava na ponta

O Palmeiras continua sobrando no Campeonato Brasileiro e vai passar pelo menos mais um mês na liderança isolada da competição, já que o torneio será paralisado para a disputa da Copa América. Com sobras, os comandados do técnico Felipão venceram o Avaí por 2 a 0, nesta quinta-feira, reassumiu a primeira colocação e fez mais uma vítima no estádio Allianz Parque, em São P...