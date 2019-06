Esporte Palmeiras derrota Chapecoense fora e mantém liderança do Brasileirão O Alviverde soma 16 pontos e figura na primeira colocação mesmo sem levar em conta os pontos da vitória sobre o Botafogo, na rodada passada

Com gols de Dudu e Marcos Rocha, o Palmeiras derrotou a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (2), na Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, e manteve a liderança do Brasileirão. Um tropeço fora de casa teria custado ao time paulista a primeira colocação da tabela. O Palmeiras soma 16 pontos e figura na primeira colocação mesmo sem levar em conta os pontos da v...