Esporte Palmeiras defende invencibilidade para retomar liderança Alviverde recebe o Avaí, em São Paulo, e precisa pontuar para retomar 1ª colocação perdida para o Santos

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 31 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (13), a partir das 20 horas, a equipe recebe o lanterna Avaí, na Arena do Palmeiras, pela nona rodada. O clube precisa pontuar contra os catarinenses para reassumir a liderança do campeonato. Com 90,5% de aproveitamento, o Palmeiras já superou a meta estipulada pela c...