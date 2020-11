Esporte Palmeiras dá chuteiras e camisas a jogadoras do Taboão antes de partida Em um vídeo publicado pela equipe alviverde (confira na matéria), jogadoras do Taboão demonstram que não acreditam na surpresa

O Palmeiras enfrentou o Taboão da Serra nesta quarta-feira (11), pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, e o resultado de 16 a 0, favorável ao time alviverde, ficou em segundo plano. Antes do início da partida disputada em Vinhedo, o clube da capital preparou uma surpresa para as jogadoras do adversário e as presenteou com ch...