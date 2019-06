Esporte Palmeiras contrata Ramires por quatro temporadas Volante estava no futebol chinês e já trabalhou com Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira

A diretoria do Palmeiras acertou a contratação do volante Ramires, de 32 anos, nesta quinta-feira (13). O contrato assinado é válido por quatro anos. Além de jogar duas Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 2010 e 2014, Ramires acumula passagens por Cruzeiro, Benfica, de Portugal, e Chelsea, da Inglaterra. Por último, o meio-campista estava no f...