Esporte Palmeiras conta com noite inspirada de Weverton para derrotar o Ceará Foi a 100ª vitória do Palmeiras na história do Allianz Parque. Em 149 jogos, foram 100 vitórias, 27 empates e 22 derrotas

Graças ao goleiro Weverton, o Palmeiras diminuiu para cinco pontos a vantagem do Flamengo na ponta do Brasileirão, ao menos até o líder entrar em campo, no domingo. A equipe alviverde derrotou o Ceará por 1 a 0 neste sábado, no Allianz Parque, mas não parecia ser o mesmo time que passou por cima do São Paulo na rodada passada. Com uma atuação apagada, os comandados d...