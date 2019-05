Esporte Palmeiras conta com falha para vencer Sampaio Corrêa Time paulista tem atuação apagada, mas vê goleiro da equipe maranhense falhar, no fim, e conquista vitória (1 a 0) em São Luís, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Com um gol de Moisés de falta nos acréscimos, o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), fora de casa, no Castelão, em São Luís, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta acontece na próxima quinta-feira, no em São Paulo, e o time alviverde joga pelo empate. O técnico Luiz Felipe Scolari mandou a campo um t...