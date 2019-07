Esporte Palmeiras confirma retorno de Vitor Hugo com contrato por cinco temporadas O reforço está com a documentação regularizada e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (29)

O Palmeiras está com um zagueiro novo no elenco. O clube confirmou nesta segunda-feira o retorno de Vitor Hugo, de 28 anos. Após duas temporadas no Fiorentina, da Itália, o defensor retorna ao clube alviverde depois de assinar um contrato por cinco temporadas após a diretoria comprar 100% dos direitos econômicos dele por cerca de R$ 23 milhões. Vitor Hugo foi pe...