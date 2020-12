Esporte Palmeiras chega a decisões no limite e aguarda pausa inédita para Abel Alviverde encara o América-MG, nesta quarta-feira (30), pela semifinal da Copa do Brasil, e depois inicia as semis da Libertadores, contra o River Plate

O Palmeiras enfrenta o América-MG às 21h30 desta quarta-feira (30), em jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, e voltará ao mata-mata da Taça Libertadores na próxima semana com muitos jogadores em seu limite físico. Diante do calendário mais apertado do que o de costume, devido à pandemia do novo coronavírus, o técnico Abel Ferreira aguarda a primeira semana...